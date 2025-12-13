Incidente muore mentre è a caccia | tragedia a Massa Marittima vani i soccorsi

Un incidente durante un'uscita di caccia si è concluso tragicamente a Massa Marittima, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita nei boschi. Nonostante l'intervento dei soccorsi, le ferite riportate sono risultate fatali. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si prepara ad affrontare le conseguenze di questa tragedia.

Mssa Marittima, 13 dicembre 2025 – Tragedia nei boschi di Massa Marittima: un uomo di 82 anni è morto mentre era a caccia. Da capire la natura dell'incidente. I soccorsi sarebbero stati chiamati dai compagni di battuta. L'intervento del 118 è stato immediato ma non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Sono intervenute anche le forze dell'ordine, che adesso cercano di ricostruire cosa è accaduto. Il personale sanitario aveva inviato anche l'elicottero Pegaso, che è poi rientrato alla base.