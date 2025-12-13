Un tragico incidente ha causato la morte di Antonella Fonte, volontaria della Croce Rossa, nel Bresciano. L'incidente è avvenuto ieri, suscitando dolore nella comunità. Il funerale si terrà lunedì 15 dicembre nella chiesa parrocchiale di Ghedi.

Incidente mortale nel Bresciano: la ciclista morta è Antonella Fonte, volontaria in Croce Rossa - Si chiamava Antonella Fonte e aveva 62 anni la donna morta ieri, venerdì 12 dicembre, in sella alla sua bicicletta dopo essere stata investita da un camion in via Matteotti 52, a Ghedi, nel Bresciano. fanpage.it