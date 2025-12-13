Incidente in via San Severo | in fuga su un' auto rubata si schiantano sulle auto parcheggiate

Nella serata di venerdì 12 dicembre, via San Severo a Foggia è stata teatro di un incidente durante una fuga da parte di ladri di un'auto rubata. La Fiat 500 sottratta è finita contro due veicoli parcheggiati, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti.

