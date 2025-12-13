Incidente in A14 dopo un inseguimento | chiusa l' uscita di Francavilla al Mare

Sabato 13 dicembre, alle prime ore del mattino, l'uscita di Francavilla al Mare sulla A14 è stata chiusa a causa di un incidente avvenuto dopo un inseguimento. L'episodio ha determinato disagi e interventi sul luogo, influenzando il traffico sulla tratta tra Pescara Sud e l'autostrada.

Dalle 8 del mattino di sabato 13 dicembre l'uscita dell'autostrada A14 Francavilla al Mare - Pescara Sud è chiusa in seguito a un incidente verificatosi poco prima.Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe stato il culmine di un inseguimento della polizia a una vettura con a bordo due. Chietitoday.it Incidente sul raccordo di Casalecchio, auto incastrata sotto un camion: 2 feriti, uno è gravissimo - Il tratto interessato è stato riaperto, dopo una chiusura che ha paralizzato il traffico e creato code ... msn.com

