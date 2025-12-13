Inchiesta sugli illeciti nella sanità siciliana la Procura impugna la decisione del gip

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip riguardo alle misure cautelari nell'inchiesta sui presunti illeciti nella sanità siciliana, che coinvolge anche l'ex presidente della regione Salvatore. L'indagine riguarda concorsi pubblici, nomine e appalti nel settore sanitario della regione.

inchiesta illeciti sanit224 sicilianaL’ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro è stato messo agli arresti domiciliari per un caso di presunta corruzione - Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della Sicilia: è l’indagato più noto e importante in un’inchie ... ilpost.it

