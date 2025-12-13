Inchiesta sugli illeciti nella sanità siciliana la Procura impugna la decisione del gip

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip riguardo alle misure cautelari nell'inchiesta sui presunti illeciti nella sanità siciliana, che coinvolge anche l'ex presidente della regione Salvatore. L'indagine riguarda concorsi pubblici, nomine e appalti nel settore sanitario della regione.

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip sulle misure cautelari chieste nell'indagine su presunti illeciti nella gestione di concorsi pubblici, nomine e appalti nella sanità siciliana che coinvolge anche l'ex presidente della Regione Salvatore. Palermotoday.it Inchiesta su illeciti nella sanità siciliana, la Procura impugna la decisione del gip - La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip sulle misure cautelari chieste nell'indagine su presunti illeciti nella gestione di concorsi, pubblici, nomine ... msn.com

L’ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro è stato messo agli arresti domiciliari per un caso di presunta corruzione - Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della Sicilia: è l’indagato più noto e importante in un’inchie ... ilpost.it

Inchiesta su illeciti nella sanità siciliana, la Procura impugna la decisione del gip. - facebook.com facebook

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip sulle misure cautelari chieste nell’indagine su presunti illeciti nella gestione di concorsi, pubblici, nomine e appalti nella sanità x.com

© Palermotoday.it - Inchiesta sugli illeciti nella sanità siciliana, la Procura impugna la decisione del gip