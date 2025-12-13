Si amplia l'inchiesta sulle presunte irregolarità presso la Pma dell'ospedale del Delta di Lagosanto, con l'identificazione di due nuovi indagati. Le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda, che coinvolge sospetti di pratiche non conformi alle normative vigenti nel settore della procreazione medicalmente assistita.

Si allarga l’inchiesta sulle presunte irregolarità alla Pma (Procreazione medicalmente assistita) dell’ ospedale del Delta di Lagosanto. Nelle scorse ore, la procura ha iscritto due nuovi nomi nel registro degli indagati, ampliando di conseguenza il raggio delle condotte ipotizzate. Con gli ultimi sviluppi, gli iscritti salgono dunque a otto. Parallelamente, nell’inchiesta sono entrate nuove persone offese, alcune delle quali coppie che hanno sporto denuncia. Il numero delle presunte vittime delle ipotizzate irregolarità sulle quali è al lavoro la procura arriva dunque a quota nove. Le nuove iscrizioni hanno reso necessario un momentaneo stop agli accertamenti tecnici già avviati (in particolare quelli sui dispositivi elettronici, computer, cellulari, hard disk), al fine di permettere a tutti gli iscritti di partecipare alle verifiche con i propri consulenti. Ilrestodelcarlino.it

Inchiesta Pma, spuntano due nuovi indagati - Lagosanto, si allarga l’indagine sul centro di procreazione assistita. ilrestodelcarlino.it