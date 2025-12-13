Inchiesta Mps-Mediobanca Salvini | Indagine basata sul nulla

13 dic 2025

L'inchiesta su Mps e Mediobanca ha suscitato reazioni politiche, con Salvini che definisce le indagini

“ Per l’inchiesta sulle banche non temiamo ripercussioni in borsa, zero, rispetto al lavoro dei magistrati. Ma mi sembra che sia un’inchiesta basata sul nulla”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini risponde alla domanda dei giornalisti sull’inchiesta Mps-Mediobanca, parlando a margine della festa provinciale della Lega a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

