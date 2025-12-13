Inchiesta Mps-Mediobanca Salvini | Indagine basata sul nulla
L'inchiesta su Mps e Mediobanca ha suscitato reazioni politiche, con Salvini che definisce le indagini
“ Per l’inchiesta sulle banche non temiamo ripercussioni in borsa, zero, rispetto al lavoro dei magistrati. Ma mi sembra che sia un’inchiesta basata sul nulla”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini risponde alla domanda dei giornalisti sull’inchiesta Mps-Mediobanca, parlando a margine della festa provinciale della Lega a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Inchiesta Mps-Mediobanca, Salvini: “Indagine basata sul nulla” - "Per l'inchiesta sulle banche non temiamo ripercussioni in borsa, zero, rispetto al lavoro dei magistrati. lapresse.it
Banche: Salvini: inchiesta Mps-Mediobanca basata sul nulla, zero effetti in Borsa - "Per l'inchiesta sulle banche non temiamo ripercussioni sui titoli in Borsa". agenzianova.com
Mps-Mediobanca, Commissione d'inchiesta Banche sentirà i pm milanesi sul presunto "concerto"; Ascoltato Castagna (Banco Bpm) x.com
Chi pensava all'imminenza di un cambio del vertice di Generali dopo la conquista di Mediobanca, che detiene il 13% del Leone, da parte di Mps deve ricredersi. Uno degli effetti dell'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata di Piazzetta Cuccia da parte d - facebook.com facebook