inchiesta di palermo su appalti e corruzione la procura non ricorre contro il mancato arresto di romano

La Procura di Palermo ha annunciato di non ricorrere contro il mancato arresto di Saverio Romano, deputato di Noi Moderati, in relazione a un'inchiesta su appalti e corruzione. La decisione riguarda il diniego del Gip alla richiesta di custodia cautelare, evidenziando un approfondimento in corso sulle indagini.

La Procura della Repubblica di Palermo ha deciso di non ricorrere contro la decisione del Gip di negare la richiesta di autorizzazione alla custodia cautelare nei confronti del deputato di Noi Moderati, Saverio Romano. Ne dà notizia l’ufficio stampa di Romano, che è indagato nella stessa indagine sulla corruzione nella sanità siciliana che vede coinvolto, tra gli altri, l’ex governatore Totò Cuffaro. Nessun grave indizio di colpevolezza. Il Gip, respingendo la richiesta dei Pm che era volta a chiedere l’autorizzazione alla Camera, aveva ritenuto che nei confronti del deputato e coordinatore regionale siciliano di Noi Moderati, non ci fosse nessun, “grave indizio di colpevolezza”. Secoloditalia.it

