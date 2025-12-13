Incendio in un' agenzia di carroattrezzi | gravemente ustionato il titolare

Giovedì scorso a Eboli si è verificato un grave incidente in un’agenzia di carroattrezzi, con il titolare rimasto gravemente ustionato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante la manipolazione di benzina, causando un incendio che ha richiesto interventi di emergenza. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Indagini in corso ad Eboli dove, giovedì scorso, si è verificato un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione - riporta La Città - il titolare di un'agenzia di carro-attrezzi stava maneggiando della benzina quando, improvvisamente, quest'ultima sarebbe andata in contatto con la.

