Incendio a Roma fiamme dal palazzo dell' Enel in ristrutturazione Nessun ferito

Un incendio si è sviluppato oggi a Roma, presso il palazzo dell’Enel in ristrutturazione in viale Regina Margherita. Le fiamme, che hanno interessato presumibilmente i piani 5 e 6, sono state tempestivamente domate dai vigili del fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’intervento è iniziato alle 13:30, garantendo la sicurezza dell’area e dei presenti.

Fiamme dal palazzo dell’Enel a viale Regina Margherita, a Roma. Oggi, sabato 13 dicembre, dalle 13:30 sono entrati in azione i vigili del fuoco per spegnere le fiamme sviluppatesi, presumibilmente, tra il 5° e 6° piano dello stabile.Incendio nel palazzo dell’EnelIl rogo si è sviluppato nel. Romatoday.it Fiamme divampano nel palazzo dell'Enel a Roma: le cause dell'incendio e la situazione - Il rogo è scoppiato al sesto piano dell'edificio: diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme ... notizie.it

Roma: incendio in palazzo dell'Enel, nessuna persona coinvolta - Un incendio si è sviluppato questa mattina nel palazzo dell'Enel a viale Regina Margherita a Roma. lapresse.it

