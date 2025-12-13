Inaugurato il Mercato di Sant’Ambrogio dopo i lavori di riqualificazione VIDEO

Stamattina è stata inaugurata la nuova pensilina del mercato di SantAmbrogio. La ristrutturazione è durata due anni divisi in due fasi di interventi per la realizzazione delle coperture esterne e dei lavori aggiuntivi per la riqualificazione della pavimentazione storica in pietra rinvenuta in. Firenzetoday.it

