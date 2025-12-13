In versione oversize o più essenziale il maglione con scollo a V rivoluziona gli outfit invernali grazie al suo carattere versatile e naturalmente chic
Il maglione con scollo a V si conferma un elemento imprescindibile del guardaroba invernale, versatile e senza tempo. Disponibile in versioni oversize o più minimal, aggiunge un tocco di eleganza e praticità a ogni look, diventando un classico intramontabile capace di reinventarsi stagione dopo stagione.
U n classico che non conosce crisi. Il maglione con scollo a V si riconferma essenziale nel guardaroba invernale, raffinato quanto pratico, capace di elevare anche gli outfit più semplici. In tinta unita, a righe o in morbido cashmere, diventa la base ideale per giocare con sovrapposizioni e contrasti. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi per abbinarlo con stile. Come abbinare il maglione con scollo a V. Con una maglietta essenziale Dalla scrivania all’aperitivo, non si può sbagliare sfoggiando un pullover oversize con scollo a V insieme ad una maglietta essenziale. Leggi anche › Idee da copiare. Iodonna.it
