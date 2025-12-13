La crescente tensione tra Stati Uniti e Venezuela evidenzia l'importanza strategica della regione latino-americana per l'attuale amministrazione americana. Questo scenario potrebbe influenzare significativamente il futuro di Cuba, collocandosi al centro di una complessa dinamica geopolitica che coinvolge potenze globali e interessi regionali.

La tensione tra Stati Uniti e Venezuela sta mettendo in luce l'importanza strategica attribuita dalla presente amministrazione alla regione latino-americana. Intorno a Caracas gli Stati Uniti hanno dispiegato una quota di forze navali e anfibie che approssima il venti per cento della loro capacità operativa globale. Si tratta di un dispositivo militare imponente, agevolmente in grado di controllare rotte marittime cruciali per un Paese fortemente dipendente dalle esportazioni di petrolio. Eppure, nonostante la massa critica schierata sul campo, Washington non ha ancora definito una linea politica chiara. Ilgiornale.it

In Venezuela si gioca il futuro di Cuba - La crisi venezuelana si sta rivelando come il vero banco di prova per stabilire se l'amministrazione Trump riuscirà mai a parlare con una sola voce, mentre il futuro di Venezuela e Cuba resta sospeso ... msn.com