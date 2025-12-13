In vendita oltre 5 chili di prodotti illegali | maxi sequestro e denuncia per un negozio di canapa

La Polizia di Stato ha effettuato un maxi sequestro a Rimini, denunciando i titolari di un negozio di prodotti a base di canapa. Durante un controllo, sono stati rinvenuti oltre 5 chili di infiorescenze illegali, suddivise in circa 1000 bustine. L'operazione si inserisce in un'azione mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze derivanti dalla canapa.

Maxi sequestro e denuncia per i titolari di un negozio. Giovedì la Polizia di Stato ha effettuato il controllo di un negozio di prodotti estratti dalla Canapa a Rimini, contesto in cui il personale della Squadra Mobile ha trovato circa 1000 bustine contenenti infiorescenze derivate dalla canapa. Riminitoday.it

