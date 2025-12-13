In un mondo che va di corsa correre è diventata la cosa più lenta del mondo

In un'epoca frenetica, le comunicazioni spesso si dilatano tra impegni e imprevisti, rendendo le risposte più lente del previsto. Le scuse e i ritardi sono ormai parte della quotidianità, riflettendo la velocità con cui il mondo si muove e la difficoltà di mantenere i ritmi.

«Allora ci aggiorniamo la prossima settimana», «Perdonami, è stato un periodo superfull» o «Scusa se non ti ho risposto, sono crollato ieri sera». Se in questo 2025 non avete mai ricevuto un messaggio del genere significa che lo avete mandato voi, ma tranquilli, non è colpa vostra. O almeno, quello di non trovare più il tempo per le relazioni sociali sembra essere diventato un problema insormontabile nell’epoca della FOMO e del doomscrolling, dove nessuno riesce più a bilanciare i tanti, troppi impegni che ci siamo addossati. Non è quindi un caso se, consciamente o inconsciamente, in molti hanno cercato di trovare un modo per spezzare i ritmi frenetici della quotidianità trovandosi davanti a un bar, in uno store o semplicemente in un parco per correre insieme. Gqitalia.it

