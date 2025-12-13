In trasferta fuori Regione per truffare gli anziani casertano spedito dietro le sbarre

Un giovane proveniente dalla provincia di Caserta è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver truffato due anziani nel centro storico di Campobasso. L’indagine ha portato alla cattura dell’uomo, responsabile di aver utilizzato stratagemmi per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro.

Arrivava dalla provincia di Caserta il giovane arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver truffato due anziani nel centro storico di Campobasso. L'operazione è scattata nella giornata di ieri grazie all'intuito degli agenti della Squadra Mobile, che hanno notato un'autovettura con la.

