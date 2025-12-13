In silenzio rieducano la famiglia del bosco

L'articolo esplora come lo Stato etico intervenga nelle dinamiche familiari e rurali, promuovendo riforme che mirano a modificare i tradizionali modelli di educazione e vita nel contesto boschivo. Attraverso interventi come la separazione dei figli dai genitori e nuove politiche educative, si evidenziano le tensioni tra valori tradizionali e progetti di modernizzazione.

Dopo aver diviso i figli dai genitori con la scusa della casa, lo Stato etico prova a convertire i rurali alla dottrina progressista: ciclo vaccinale e maestra a domicilio al posto della madre. E magari uno smartphone per aiutare i bambini a «socializzare». Che cos'è lo Stato etico? Quello che entra nel bosco, divide una famiglia togliendo i figli ai genitori con la «promessa» (vi piace questa parola?) di ridarli se si seguono le regole della rieducazione. Beh, se la testa vi è andata alla famiglia nel bosco, a mamma Catherine e papà Nathan, avete fatto bene perché era esattamente lì che volevamo andare.