In Senato depositate 72 mila firme per la proposta di legge della rete psicologica pubblica

ROMA (ITALPRESS) – La campagna ‘Diritto a stare bene’ ha depositato al Senato della Repubblica 72 mila firme a sostegno della Proposta di Legge di iniziativa popolare per istituire una rete pubblica di servizi di psicologia di territorio che offra il supporto gratuito di psicologi pubblici in scuole, ospedali, luoghi di lavoro, servizi sociali, case di comunità, centri sportivi e carceri. Al testo di legge ha lavorato per tre anni un gruppo di oltre 30 docenti universitari. Il progetto, nato dall’associazione Pubblica, ha raccolto negli ultimi 6 mesi l’adesione di migliaia di cittadine e cittadini, oltre 1500 volontari che in gran parte non si erano mai attivati prima insieme ad associazioni e realtà civiche presenti nei comuni e negli locali in tutta Italia. Ildenaro.it

