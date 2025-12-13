in scena nel giorno del funerale di mia mamma ballando il volto noto del programma confessa tutto brividi

Durante il funerale di sua madre, un volto noto della televisione ha condiviso un momento di grande emozione partecipando a “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo. La sua presenza in scena ha rivelato un lato intimo e autentico, suscitando emozioni profonde e riflessioni sul valore della famiglia e del ricordo in momenti di grande dolore.

La notizia della partecipazione di un noto volto della televisione alla trasmissione “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, ha portato alla luce un momento di incredibile e toccante umanità. Il ballerino ha avuto l’opportunità di condividere con il pubblico il profondo dolore causato dalla recente perdita della madre, un evento che lo ha colpito al cuore ma non lo ha fermato dal compiere il suo dovere professionale. Le sue parole, cariche di emozione e rispetto per la figura materna, rivelano una forza d’animo fuori dal comune e un senso del dovere appreso proprio dai suoi genitori. La madre è venuta a mancare un mercoledì, il 15 ottobre, e solo tre giorni dopo, il 18, era prevista la sua esibizione a “Ballando con le Stelle”. Thesocialpost.it

“Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena a Ballando con le stelle. Dentro ti senti strappare tutto. Non è stato facile”: così Simone Di Pasquale - Il ballerino si racconta a "Ciao Maschio": il dolore per la perdita della madre e la decisione di andare in scena ... ilfattoquotidiano.it