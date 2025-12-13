In questo Blocco Paradiso non c’è più spazio per la bellezza

In un mondo dominato da circuiti istituzionali, esiste un’arte che si distingue per la sua autenticità e spontaneità. Questo articolo esplora un’espressione artistica che nasce e si alimenta negli spazi meno convenzionali, tra le vite degli ultimi, dando voce a un mondo spesso invisibile ma ricco di significato.

C’è un’arte che vive fuori dai circuiti istituzionali. Un’arte che dialoga e trae linfa dagli spazi abitati dagli ultimi. E che parla la lingua degli uomini. È esempio di questo tipo di arte il progetto Blocco Paradiso, un’installazione temporanea, esposta oggi dalle 12 alle 18 nel cortile delle case popolari di via Porpora 4347, a Milano. Per abitanti del quartiere e passanti sarà impossibile ignorarla: si tratta di una struttura in legno a forma di parallelepipedo, del tutto simile un’impalcatura. All’interno è allestito un salotto confortevole, mentre sui lati sono appese delle tele raffiguranti diversi soggetti, tutte rivolte verso l’esterno. Linkiesta.it

"La casa degli angeli. Dal Paradiso all'Inferno" è il titolo del film sul caso Berger, che sarà proiettato domenica 14 dicembre, alle ore 18.30, all'auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. La pellicola, per la regia di Daniele Chiariello e Pierfrancesco Cantarella, con