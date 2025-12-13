In Lazzerini sogni e visioni di Olivetti

Oggi alle 17, nella biblioteca Lazzerini, si conclude il ciclo Sogni e visioni guidato da David Fiesoli, dedicato ad Adriano Olivetti. L'incontro offrirà un approfondimento sulla figura e le idee dell'imprenditore e innovatore, attraverso una riflessione sui suoi sogni e le sue visioni per il futuro.

Oggi alle 17 in biblioteca Lazzerini si terrà l’ultimo incontro del ciclo Sogni e visioni condotto da David Fiesoli, dedicato ad Adriano Olivetti (foto). "La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica": Adriano Olivetti credeva nei valori spirituali, nei valori della scienza, dell’arte, della cultura. Credeva soprattutto nell’uomo. Domani in Lazzerini dalle 10.30 alle 12.30 è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte da una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Lanazione.it In Lazzerini si parla di coraggio. Da Anna Banti a Etty Hillesum. Due incontri, due grandi donne - Domani per la rassegna Sogni e visioni di Fiesoli focus sulla scrittrice uccisa ad Auschwitz. msn.com Non chiamarli sogni. Chiamali piani! Nulla di impossibile! Tramite Klarna o Paypal puoi suddividere i tuoi pagamenti in tre comode rate senza interessi, quale regalo migliore? Acquistali ora! www.me-studio.it - facebook.com facebook © Lanazione.it - In Lazzerini sogni e visioni di Olivetti

Sogni e visioni

Video Sogni e visioni Video Sogni e visioni