In Emilia-Romagna 1,5 milioni spesi per dosi di vaccino non utilizzate

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, circa 1,5 milioni di euro di fondi pubblici sono stati sprecati per acquisti di vaccini antinfluenzali non sfruttati, sollevando dubbi sull’efficacia della gestione delle risorse sanitarie e sulla pianificazione delle campagne di vaccinazione.

“In Emilia-Romagna quasi un milione e mezzo di euro di denaro pubblico è stato buttato via in vaccini antinfluenzali acquistati ma non utilizzati. Questo mentre la Regione continua a raccontare ai cittadini che la sanità non funziona perché mancano medici, infermieri e soldi.” Lo dichiara IL. Parmatoday.it

Campagna antinfluenzale, in Emilia Romagna 1,5 milioni spesi per dosi non usate - Politica: Vignali (Fi): Questo mentre la Regione continua a raccontare ai cittadini che la sanità non funziona perché mancano medici, infermieri e soldi ... lapressa.it

