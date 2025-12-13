In coppia con Bremer nella prossima stagione | l’affare record della Juve

La Juventus si prepara a rafforzare la propria difesa con un investimento significativo: Gleison Bremer sarà il nuovo volto del reparto arretrato bianconero nella prossima stagione. L'affare, considerato uno dei più rilevanti di gennaio, rappresenta un passo importante nel progetto di rinforzo della squadra, confermando l'ambizione di competere ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.

Il grande rinforzo di gennaio per la Juve? Nessun dubbio, Gleison Bremer. Il brasiliano è tornato a disposizione due mesi dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro: dopo la panchina in Champions col Pafos, il brasiliano potrebbe partire addirittura titolare o giocare uno spezzone importante domenica sera contro il Bologna. Con Bremer passaggio alla difesa a 4. Con Bremer, visto che Gatti starà fuori fino a febbraio, Spalletti potrebbe passare all'amata difesa a quattro.

Bremer di nuovo in campo a Bologna: come cambia la Juve dopo il turnover Champions - Spalletti ha provato soluzioni alternative tra esperimenti e necessità contro il Pafos: ecco come potrebbe schierare la squadra per la prossima sfida di campionato

«La svolta è data per imminente». L'attesa è finita, perché per Spalletti il vero rinforzo sta per tornare: Gleison Bremer è pronto a rientrare in campo, e il tecnico non vede l'ora di poter contare di nuovo su di lui. Il difensore brasiliano si prepara a essere convoc