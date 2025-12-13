In consiglio esordio del vice Battaglia e lite sulle circoscrizioni | voto rinviato a fine anno

In consiglio comunale si è assistito a un acceso confronto tra maggioranza e opposizione, con tensioni sulle circoscrizioni. Il voto è stato rinviato a fine anno, a seguito di un acceso scontro che ha coinvolto anche il nuovo vice Battaglia, in un clima di confronto acceso e polemiche.

Si è sfiorata la lite in consiglio comunale sulle circoscrizioni, tema rovente al centro di uno scontro aperto dal centrodestra, che oggi pomeriggio ha contestato il mancato inserimento della votazione del progetto all'ordine del giorno, così come votato nella precedente seduta su richiesta del.

