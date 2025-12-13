In arte son Chisciott di Samuele Boncompagni al teatro Spina
Al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino prende il via la nuova stagione del Comunale, all'insegna di un ricco cartellone curato da Officine della Cultura e Comune. Tra musica, prosa, comicità e spettacoli per tutte le età, la programmazione promette un intenso e vario calendario culturale per il pubblico locale.
Con “Teatro alla Spina” si è alzato il sipario sulla stagione del Comunale di Castiglion Fiorentino. Un cartellone vastissimo a cura di Officine della Cultura e Comune che intreccia musica, prosa, comicità, riflessione civile e spettacoli per famiglie. Stasera sarà in scena “In arte son Chisciott?” di Samuele Boncompagni, con Luisa Bosi ed Elena Ferri, accompagnate da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Lo spettacolo, vincitore del contest #SociaLive promosso da Agis e Meta, è stato capace di reinventare il capolavoro di Cervantes come un gioco teatrale in bilico tra realtà e finzione, in cui gli stessi artisti diventano protagonisti dell’avventura donchisciottesca. Lanazione.it
