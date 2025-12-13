In arrivo le stelle cadenti di dicembre | l' incredibile delle Geminidi nella notte di Santa Lucia

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stelle cadenti di dicembre regalano uno spettacolo affascinante, con le Geminidi protagoniste nella notte di Santa Lucia. Questo evento visibile a occhio nudo offre un’occasione unica per ammirare uno degli spettacoli celesti più suggestivi dell’anno, senza bisogno di strumenti ottici. Il momento clou è previsto tra il 13 e il 14 dicembre.

Non servono telescopi né binocoli per vederle: è sufficiente allontanarsi dalle luci artificiali. Il clou nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Vanityfair.it

arrivo stelle cadenti dicembreIn arrivo le stelle cadenti di dicembre: l'incredibile delle Geminidi nella notte di Santa Lucia - Non servono telescopi né binocoli per vederle: è sufficiente allontanarsi dalle luci artificiali. vanityfair.it

arrivo stelle cadenti dicembreStelle cadenti, in arrivo le spettacolari "geminidi": nella notte tutti col naso all'insù - Anche se meno "famose" delle Pleiadi estive, le Geminidi sono considerate da molti come lo sciame meteorico più bello e spettacolare dell'anno. ildolomiti.it

in arrivo le stelle cadenti di dicembre l incredibile delle geminidi nella notte di santa lucia

© Vanityfair.it - In arrivo le stelle cadenti di dicembre: l'incredibile delle Geminidi nella notte di Santa Lucia

Arrivano le Geminidi, le stelle cadenti di dicembre

Video Arrivano le Geminidi, le stelle cadenti di dicembre