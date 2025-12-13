In arrivo 29mila euro per le bande musicali brianzole

La regione Lombardia ha annunciato un sostegno di circa 29.000 euro alle bande musicali di Monza e Brianza. Attraverso la seconda linea del bando regionale, il contributo sarà destinato all'acquisto di strumenti, attrezzature e allestimenti, rafforzando le attività musicali e culturali delle bande locali.

Importante contributo per le bande musicali di Monza e Brianza da parte della regione Lombardia. Grazie alla seconda linea del bando regionale dedicata all'acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti, saranno infatti quasi 30mila euro quelli che arriveranno alle bande del.