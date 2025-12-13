Imprenditore nel mirino dell’ex socio Paga o ammazzo te e tua madre

Un imprenditore di Ferrara si trova sotto attacco da parte dell’ex socio, che lo ha minacciato ripetutamente tramite telefonate, social e messaggi, con insulti e minacce di morte. La vicenda, che si sviluppa nel corso di settimane intense, mette in evidenza un clima di tensione e intimidazioni che ha coinvolto anche persone vicine all’imprenditore.

Ferrara, 13 dicembre 2025 – Oltre ottocento telefonate nel giro di poche settimane, insulti sui social, minacce di morte e di mandare a casa individui poco raccomandabili. Il tutto per ottenere denaro che la presunta vittima di tali condotte avrebbe dovuto all'ex socio (oggi imputato), con il quale per un periodo aveva gestito una società di costruzioni. Sono i contorni della vicenda approdata nei giorni scorsi davanti al giudice dell'udienza preliminare Giovanni Solinas. Le ipotesi accusatorie parlano di tentata estorsione, stalking e diffamazione ai danni di un imprenditore ferrarese di 55 anni.

