Il wargame USA | un attacco cinese a Taiwan ci costerebbe troppo

Un recente articolo del New York Times riporta una valutazione del Pentagono basata su wargame che evidenzia i rischi di un possibile conflitto tra Stati Uniti, Cina e Taiwan. Le simulazioni mostrano come un attacco cinese a Taiwan potrebbe avere conseguenze estremamente gravose per le forze statunitensi, sottolineando le tensioni e le sfide geopolitiche nella regione.

Il New York Times (NYT) ha rivelato, qualche giorno fa, una valutazione del Pentagono basata su wargames in cui si dipinge uno scenario preoccupante per gli Stati Uniti: in caso di conflitto per Taiwan (o comunque con la Repubblica Popolare Cinese), le forze statunitensi verrebbero soverchiate da quelle cinesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle sue forze armate di tenersi pronte per conquistare Taiwan entro il 2027, e sebbene gli USA abbiano sempre mantenuto una politica di ambiguità diplomatica verso l’isola, le varie amministrazioni si sono sempre dette pronte a difenderla in caso di attacco cinese. It.insideover.com

Il wargame cinese per Taiwan: così il Dragone potrebbe conquistare l'isola - La Cina conquisterà Taiwan con un'offensiva militare massiccia, stile sbarco in Normandia, mobilitando navi da guerra e aerei da guerra, droni e veicoli anfibi? ilgiornale.it