Il Wall Street Journal | Gli Usa hanno attaccato una nave diretta in Iran dalla Cina

Il Wall Street Journal riporta che gli Stati Uniti hanno intercettato una nave proveniente dalla Cina diretta in Iran, contenente materiale dual use, ovvero tecnologia con potenziali applicazioni civili e militari. L'evento solleva preoccupazioni sulle tensioni internazionali e sui traffici che potrebbero alimentare conflitti o destabilizzazione nella regione.

Lo riporta il Wall Street Journal. A bordo materiale dual use, ossia tecnologia suscettibile di impiego civile e militare. Wall Street Journal: "Nuovo piano Usa sulla ricostruzione dell'Ucraina. È scontro con l'Ue su asset e gas russi" - Washington propone di usare i 200 miliardi di asset russi congelati per progetti congiunti, ma Bruxelles è fortemente contraria

Il Wall Street Journal: “Scontro tra Stati Uniti ed Europa. Gli USA vogliono reinserire la Russia nei mercati globali” - La partita diplomatica sulla pace in Ucraina sta assumendo sempre più i contorni di uno scontro economico che coinvolge non solo Kiev e Mosca, ma anche Washington e le capitali europee. blitzquotidiano.it

«The Wolf of Wall Street» in tv: la visita di Spielberg sul set, le vitamine usate per simulare la cocaina, la scena improvvisata x.com

Oggi i mercati di Wall Street mostrano un'apertura incerta, influenzata dalle decisioni della Fed e dai risultati delle aziende tech. Chipotle e McDonald's sono tra i titoli in evidenza. - facebook.com facebook

Why Trump’s Economy Hasn’t Cracked Under Tariffs (Yet) | WSJ

