Secondo un sondaggio, il voto in condotta convince tre italiani su quattro. Durante un intervento ad Atreju, Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, ha commentato le recenti critiche rivolte al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, offrendo una riflessione sulle opinioni pubbliche e le dinamiche nel settore scolastico.

Perché l’esame e il punteggio finale dipendono dal voto in condotta - Se uno studente, allo scrutinio dell’ultimo anno di liceo o istituto tecnico o professionale, ottiene meno di 6 in condotta, non può essere ammesso alle prove di maturità e dovrà ripetere l’anno. repubblica.it

Scuola, al traguardo la stretta sul voto in condotta: ecco come funzionerà - Via libera definitivo in Cdm ai regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio ... ilsole24ore.com

Uno studente lancia un cestino in testa alla sua professoressa durante la lezione, mentre un compagno riprende la scena con il cellulare. Soprattutto di fronte a episodi violenti come questi, credo sia un errore abolire il voto in condotta che, nel 2009 come mini - facebook.com facebook