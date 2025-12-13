Il Volo ‘tutti per uno – viaggio nel tempo’ stasera 13 dicembre | il concerto evento
Stasera, 13 dicembre, su Canale 5 va in onda il concerto evento di Il Volo, intitolato ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’. La serie, composta da tre puntate, è registrata nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, offrendo agli spettatori un viaggio musicale attraverso le epoche.
(Adnkronos) – Torna Il Volo. Da stasera, sabato 13 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda 'Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo' con tre puntate dalla location di Palazzo Te a Mantova. Il primo appuntamento è condotto da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Piero Barone, Ignazio Boschetto e . Periodicodaily.com
