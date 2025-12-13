Il Volo il trio italiano più amato nel mondo fa tappa a Villa Manin

Il Volo, il celebre trio italiano, si prepara a conquistare il pubblico con nuove date del World Tour 2026-2027, tra cui una tappa a Villa Manin. Dopo il successo del tour europeo e le anticipazioni sulla quarta edizione di “Tutti per Uno”, il gruppo conferma il suo ruolo di protagonista sulla scena musicale internazionale.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia nuove imperdibili date italiane ed europee del World Tour 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli. Udinetoday.it

