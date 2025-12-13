il viaggio come strumento di crescita

Il libro ’Quanto lontano dovrai correre’ (Mondadori) di Letizia Venturini (nella foto) è un’autobiografia e una toccante testimonianza di rinascita dopo un trauma. Il volume è stato recentemente presentato a Pontremoli. La storia inizia quando Letizia, a vent’anni, subisce una violenza da parte di un professore universitario. Questo evento la priva di fiducia, spensieratezza e felicità. Dopo un periodo buio decide di trasformare il dolore nella sua più grande occasione. Letizia parte all’avventura, zaino in spalla e senza una meta precisa. Il suo viaggio la porta lontano, prima in Asia e poi in Sudamerica, attraverso monasteri buddhisti, ashram immersi nel silenzio, antichi rituali ed esperienze di volontariato. Lanazione.it

