Il Venezia domina il Monza e accorcia in classifica al Penzo finisce 2-0

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia ottiene una vittoria importante contro il Monza nel big match della 16ª giornata di Serie B, imponendosi per 2-0 allo stadio Penzo. Nonostante molte occasioni e alcune imprecisioni, i padroni di casa riescono a conquistare i tre punti e riducono le distanze in classifica dai lombardi.

Un Venezia che crea tanto, sbaglia moltissimo, ma riesce a imporsi nel big match della 16ª giornata di serie B contro il Monza allo stadio Penzo: al triplice fischio dell'arbitro il risultato è di 2-0 a favore dei padroni di casa, che accorciano in classifica proprio sui lombardi, ora a solo due. Veneziatoday.it

