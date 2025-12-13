Il Valencia rifiuta un’offerta di 6 milioni per Jesús Vázquez

Il Valencia ha respinto un'offerta di 6 milioni di euro dal Sassuolo per il suo terzino sinistro Jesús Vázquez, come riportato da Marca. La società spagnola ha deciso di non cedere il giocatore, sottolineando l'importanza di Vázquez nel proprio progetto sportivo. La trattativa sembra essersi conclusa senza intese, mantenendo il calciatore nel club valenciano.

2025-12-12 19:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Lui Valenza ah rifiutato UN offerta di 6 milioni di euro Sassuolo Italiano per lui terzino sinistro Jesús Vázquez come confermato MARCA. Inizialmente faceva il giornalista Gianluca di Marzio che ha rivelato che il club Mestalla ha ricevuto il interesse per il lato sinistro da un club italiano, che non è stato espressamente menzionato. Anche se in questo momento sarebbe positivo per il Valencia riuscire a guadagnare una cifra per poter intraprendere i rinforzi che dovrebbe cercare nel mercato invernale, il piano con Jesús Vázquez resterà nel club perché è considerata concorrenza e sostituzione di José Luis Gayá quando necessario. Justcalcio.com

