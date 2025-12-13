Il via libera alla gara per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli rappresenta un passo importante per il futuro della struttura. La postilla a margine apre nuove prospettive per il recupero e il rilancio del vecchio ospedale, offrendo speranza di miglioramenti e di un restyling che possa rispondere meglio alle esigenze della comunità.

La postilla a margine del via libera alla gara per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli è lo spiraglio di luce che si intravede per il vecchio ospedale. Quello in Borgo Ognissanti. "Stiamo valutando alcune ipotesi per poter restituire alla struttura una funzione pubblica", la volontà espressa dal governatore Eugenio Giani. E qui spunta l’ipotesi che fa notizia: "Vicino c’è il Tribunale dei Minori, è una delle varie ipotesi allo studio, tutta da valutare che ci piacerebbe", ha ricordato Giani a mo’ di suggerimento. L’operazione abbraccerebbe la ’capra’ di un ex ospedale ad altissimo valore storico e architettonico per la città e i ’cavoli’ di un tribunale di via della Scala le cui condizioni dell’edificio sono da tempo precarie. Lanazione.it

"Il tribunale dei minori all’ex ospedale" - La postilla a margine del via libera alla gara per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a... lanazione.it