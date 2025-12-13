Il tour di Lionel Messi in India ha avuto un inizio tumultuoso, con i tifosi che, entusiasti, hanno reagito in modo eccessivo. Durante la visita al Salt Lake Stadium di Calcutta, l'attrazione principale si è trasformata in un episodio di caos, con i supporter che hanno lanciato sedili sul campo, creando un'atmosfera di tensione e scompiglio.

Il tour di Lionel Messi in India è iniziato nel caos. I tifosi hanno strappato i sedili e li hanno lanciati verso il campo dopo la breve visita dell'attaccante dell'Argentina e dell'Inter Miami al Salt Lake Stadium di Calcutta. Il campione si trova in India per un tour durante il quale prenderà parte a concerti, corsi di calcio giovanile e un torneo di padel, e lancerà iniziative di beneficenza in occasione di eventi a Calcutta, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Eecondo quanto riportato dai media indiani, il vincitore della Coppa del Mondo 2022 ha camminato intorno al campo dello stadio salutando i tifosi, ma è stato circondato da un folto gruppo di persone e se n'è andato dopo appena venti minuti. Iltempo.it

Il tour indiano di Lionel Messi inizia nel caos: i tifosi infuriati lanciano i sedili dello stadio sul campo - I tifosi hanno strappato i sedili e li hanno lanciati verso il campo dopo la breve ... msn.com