Il tour indiano di Lionel Messi inizia nel caos | i tifosi infuriati lanciano i sedili dello stadio sul campo
Il tour di Lionel Messi in India ha avuto un inizio tumultuoso, con i tifosi che, entusiasti, hanno reagito in modo eccessivo. Durante la visita al Salt Lake Stadium di Calcutta, l'attrazione principale si è trasformata in un episodio di caos, con i supporter che hanno lanciato sedili sul campo, creando un'atmosfera di tensione e scompiglio.
Il tour di Lionel Messi in India è iniziato nel caos. I tifosi hanno strappato i sedili e li hanno lanciati verso il campo dopo la breve visita dell'attaccante dell'Argentina e dell'Inter Miami al Salt Lake Stadium di Calcutta. Il campione si trova in India per un tour durante il quale prenderà parte a concerti, corsi di calcio giovanile e un torneo di padel, e lancerà iniziative di beneficenza in occasione di eventi a Calcutta, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Eecondo quanto riportato dai media indiani, il vincitore della Coppa del Mondo 2022 ha camminato intorno al campo dello stadio salutando i tifosi, ma è stato circondato da un folto gruppo di persone e se n'è andato dopo appena venti minuti. Iltempo.it
Il tour indiano di Lionel Messi inizia nel caos: i tifosi infuriati lanciano i sedili dello stadio sul campo - I tifosi hanno strappato i sedili e li hanno lanciati verso il campo dopo la breve ... msn.com
Messi, il 'Goat tour' in India si trasforma in un disastro: cos'è successo - L'argentino chiamato al Salt Lake Stadium per un'amichevole tra celebrità ma l'evento non è andato come previsto: rabbia, invasione di campo e la Pulce portata via ... tuttosport.com
11 dicembre MASALA & CURRIES DINNER NIGHT @DAWAT Torino Il tour di cene per presentare il mio nuovo libro Miscele di Spezie da tutto il Mondo inizia con questo appuntamento dell'11 dicembre alle 19h30, nel ristorante indiano Dawat di Torino, - facebook.com facebook
Seggiolini distrutti e invasione di campo, il tour di Messi in India parte nel caos x.com
Revanth Reddy Vs Messi | Lionel Messi G.O.A.T Tour of INDIA 2025 | Uppal Stadium, Hyderabad