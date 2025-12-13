Il Torino torna a vincere 1-0 alla Cremonese
Il Torino torna a conquistare i tre punti, battendo 1-0 la Cremonese all'Olimpico Grande Torino. Dopo un mese e mezzo di attese, i granata trovano la vittoria grazie a una prestazione determinata, riportando entusiasmo all'ambiente e rafforzando la classifica.
AGI - Il Torino torna al successo dopo un mese e mezzo. I ragazzi di Marco Baroni si impongono 1-0 sulla Cremonese nel match dell'Olimpico Grande Torino. Dopo un'iniziale fase di studio, la formazione ospite si ritaglia la sua prima occasione da rete con un colpo di testa di Bonazzoli, che viene deviato da Coco. La risposta dei granata non tarda ad arrivare, poiché al 19' Adams controlla una gran palla di Asllani e calcia verso la porta, ma Audero si rifugia in corner. Questa azione sembra sbloccare i padroni di casa, che prendono fiducia ed iniziano a fare la partita. Al 27' la pressione offensiva del Torino porta i frutti sperati, poiché Nikola Vlasic realizza il gol del vantaggio: Zapata appoggia per il croato, che con il destro trafigge Audero. Agi.it
