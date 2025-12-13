Il sit in in via del Faro Ctp1 partiti e associazioni in coro | Sì alla Ztl no all' ennesimo parcheggio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in via del Faro ad Ancona si è svolto un sit-in di cittadini, partiti e associazioni per esprimere il loro sostegno alla Ztl nel centro storico e opporsi alla realizzazione di un nuovo parcheggio nella zona. La protesta mira a tutelare la qualità della vita e preservare l’identità storica della città.

ANCONA – Sit in questa mattina in via del Faro per protestare contro la volontà del Comune di Ancona di non istituire una Ztl in molte zone del Centro storico e per dire “no” alla creazione di un parcheggio sempre in via del Faro.L'area privata scelta per il parcheggio in via del FaroTra le. Anconatoday.it

il sit in in via del faro ctp1 partiti e associazioni in coro s236 alla ztl no all ennesimo parcheggio

© Anconatoday.it - Il sit in in via del Faro, Ctp1, partiti e associazioni in coro: «Sì alla Ztl, no all'ennesimo parcheggio