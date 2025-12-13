Il sit in in via del Faro Ctp1 partiti e associazioni in coro | Sì alla Ztl no all' ennesimo parcheggio

Questa mattina in via del Faro ad Ancona si è svolto un sit-in di cittadini, partiti e associazioni per esprimere il loro sostegno alla Ztl nel centro storico e opporsi alla realizzazione di un nuovo parcheggio nella zona. La protesta mira a tutelare la qualità della vita e preservare l’identità storica della città.

ANCONA – Sit in questa mattina in via del Faro per protestare contro la volontà del Comune di Ancona di non istituire una Ztl in molte zone del Centro storico e per dire "no" alla creazione di un parcheggio sempre in via del Faro.L'area privata scelta per il parcheggio in via del Faro