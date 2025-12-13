Il sindacato contro Domus Assistenza | Sciopero ostacolato gravi violazioni

Durante lo sciopero generale indetto dalla Cgil, il sindacato ha denunciato gravi violazioni da parte di Domus Assistenza, cooperativa sociale storica del modenese. Secondo le proteste, la cooperativa avrebbe ostacolato l’esercizio del diritto di sciopero, suscitando forti critiche e preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Nella giornata dello sciopero generale indetto dalla Cgil, critiche a Domus Assistenza; il sindacato punta il dito contro la cooperativa sociale storica del territorio modenese con all’attivo 40 anni di attività che "si è distinta come maglietta nera nella libertà del diritto di sciopero". La Fp Cgil di Modena fa sapere di essere stata raggiunta da "molteplici segnalazioni di lavoratrici e lavoratori di vari servizi gestiti dalla cooperativa per avere chiarezza ed informazione sulla loro possibilità di scioperare. Dalle evidenze portate al sindacato, infatti, Domus non solo ha esplicitamente mancato di informare, secondo normativa, intere categorie di lavoratori, ma anche laddove tale comunicazione è avvenuta, è stato pressantemente richiesto ai dipendenti di formalizzare la loro adesione o meno pur in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa". Ilrestodelcarlino.it A Modena Cgil contro coop sociale, "mancate informazioni sullo sciopero" - A Modena la Cgil accusa la Domus Assistenza, cooperativa sociale con 40 anni di attività sul territorio, di non aver informato, come prevede la normativa, in merito allo sciopero generale del sindacat ... ansa.it

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero' - Politica: Simona Ugolotti: Messaggi in cui addirittura esplicitamente si parla di sostituzione nella giornata odierna del personale che intendesse scioperare ... lapressa.it

