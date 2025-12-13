Il servizio di emergenza 112 è inefficiente e pericoloso quasi un fallimento

L'articolo analizza le criticità del servizio di emergenza 112, evidenziando le sue inefficienze e i rischi associati. Giuseppe Tramuta, Consigliere comunale di FDI, esprime un giudizio severo, sottolineando come il sistema si trovi vicino al fallimento. Un'analisi che mette in luce le problematiche e le possibili conseguenze di un servizio fondamentale per la sicurezza pubblica.

“Il servizio di emergenza 112 è inefficiente e pericoloso, non vorrei dire un fallimento, ma quasi”.  Lo dichiara Giuseppe Tramuta, Consigliere comunale FDI.“Sono stati segnalati numerosi casi in cui gli interventi sono stati rallentati a causa dei due passaggi tra intermediario (call center) e. Parmatoday.it

