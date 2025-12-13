Il senso della Storia tra fede e ragione

L'articolo esplora il significato della storia, analizzando come la percezione del suo senso possa influenzare la nostra comprensione del passato. Viene affrontato il rapporto tra fede e ragione, evidenziando i rischi di considerare la storia come un meccanismo automatico e di mantenere schemi di senso riservati a pochi.

Quante volte si sente parlare di senso della storia quasi si trattasse di un motore automatico. Questo è il miglior modo per rendere gli individui oggetti passivi, ma anche per promuovere schemi di senso noti solo a pochi eletti (gnosticismo). Si può trattare di profetismo marxisteggiante, tale per cui la storia seguirebbe necessariamente le dinamiche strutturali di una società. Ma il profetismo può assumere anche i caratteri di scientismo. Quando Saint-Simon parlava di “nuovo cristianesimo” si riferiva alla creazione di una fede puramente terrena, volta all’instaurazione di una fraternità universale per mezzo della direzione razionale e scientifica delle faccende umane. Ilfoglio.it Il senso della Storia tra fede e ragione - Rfilessioni sul fine della storia", Rocco Pezzimenti propone un'analisi critica sulla tendenza a ridurre la storia a schemi razionalisti, mentre solo esplorando i mist ... ilfoglio.it

