Il salone polifunzionale intitolato a una vittima innocente della mafia

A San Michele Salentino, un momento significativo per la comunità: il salone polifunzionale di via della Repubblica è stato intitolato a Michele Lerna, vittima innocente della mafia. L'evento, caratterizzato da un'atmosfera coinvolgente, ha rappresentato un gesto di memoria e rinascita, trasformando un bene confiscato in un simbolo di legalità e solidarietà.

SAN MICHELE SALENTINO - Una serata intensa e partecipata ha segnato un momento storico per la comunità di San Michele Salentino: l'intitolazione del salone polifunzionale di via della Repubblica – bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi luogo di comunità – a Michele Lerna, vittima. Una serata di memoria, dialogo e impegno civile. Con l'intitolazione del Salone Polifunzionale la100lab a Michele Lerna, vittima innocente di mafia, e il confronto tra Leonardo Palmisano e Ton

