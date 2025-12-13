il ritorno di chailly dopo il malore

Riccardo Chailly torna a dirigere alla Scala dopo un malore che lo aveva costretto ad interrompere una rappresentazione di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk” lo scorso dicembre. L'artista riprende il suo ruolo sul podio, pronto a guidare nuovamente l'orchestra in una delle produzioni più attese della stagione.

Riccardo Chailly tornerà stasera a dirigere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk“ alla Scala, dopo il malore che lo ha colto e ha costretto a interrompere lo scorso 10 dicembre la seconda rappresentazione dell’opera di Sostakovic. Il direttore musicale del Piermarini aveva passato una notte in osservazione al centro cardiologico Monzino e alla mattina era stato dimesso, facendo ritorno a casa. Le sue condizioni di salute avevano fatto temere un possibile forfait per stasera, ma già nella serata di venerdì il maestro aveva fatto capire di non voler rinunciare allo spettacolo "Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento - aveva fatto sapere attraverso i social del teatro - Sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Ilgiorno.it

