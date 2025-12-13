Il ristorante tecnologico | I piatti in tavola li porta il robot tuttofare

Il ristorante tecnologico sta rivoluzionando l'esperienza culinaria, con robot che servono i piatti e interagiscono con i clienti. Questa innovativa realtà combina automazione e convivialità, offrendo un nuovo modo di vivere il momento del pasto. Un'anticipazione di come la tecnologia stia trasformando il settore della ristorazione e le relazioni tra chef, personale e clienti.

Chi non è ancora stato al ristorante servito da un robot che se gli accarezzi le orecchie si mette a miagolare, può mettersi in pare. Katia Fabbretti, titolare e chef di Ca’ Nostra, ha inaugurato giovedì il ristorante in corso Garibaldi, nel porticato di fronte al teatro Bonci. "Ma non vorrei che l’attrazione del nostro robot facesse passare in subordine il cuore della nostra proposta gastronomica", premette. D’accordo, chef Fabbretti: che tipo di ristorante è Ca’ Nostra? "Lo aprii dodici anni fa a Cesenatico dove è stata coltivata una clientela fidelizzata, poi si è scelto di affrontare una nuova sfida aprendo a Cesena. Ilrestodelcarlino.it Il ristorante tecnologico: "I piatti in tavola li porta il robot tuttofare" - Ha parto in corso Garibaldi Ca’ Nostra gestito dalla chef Katia Fabbretti "Utilissimo, ci risparmia la fatica". ilrestodelcarlino.it

