Il riproporsi ossessivo degli anni 80 e 90 e l’assenza di nuove storie da raccontare
Negli ultimi tempi, gli anni 80 e 90 sembrano dominare conversazioni e trend, riproponendosi in modo ossessivo. La mancanza di nuove storie da raccontare alimenta questa nostalgia, che si riflette anche sui social media. Ma cosa si nasconde dietro questa continua riproposizione di quei decenni?
"Cosa resterà di questi anni 80?”, domandava una nota canzone. Troppo, verrebbe da rispondere. Basta aprire il di Instagram per vedere che da qualche giorno si parla solo di. Ilfoglio.it