Il restauro dell’archistar Nuova luce al Teatro romano Ora ci sono due mecenati

Il restauro del Teatro Romano di Brescia compie un importante passo avanti con il coinvolgimento di due nuovi mecenati. Grazie a questo sostegno, si apre la strada a un intervento di valorizzazione e rifunzionalizzazione che mira a preservare e riqualificare uno dei simboli storici della città. Un progetto che unisce passione e impegno per ridare vita a un patrimonio unico.

Un passo in più, fondamentale, per il restauro e la rifunzionalizzazione del Teatro romano di Brescia. A otto mesi dalla presentazione del progetto di massima sviluppato dall’architetto David Chipperfield con David Chipperfield Architects Milano su incarico di Fondazione Brescia Musei, arriva il supporto di A2A e della Camera di commercio a garantire la sostenibilità economica del progetto. "Con la loro presenza testimoniano in modo molto concreto di credere in questo progetto", commenta la sindaca Laura Castelletti. L’idea progettuale mette a sistema le necessità di ordinaria fruizione del sito archeologico implementandola con l’impiego a spettacolo dal vivo fino a 1000 spettatori durante la stagione estiva. Ilgiorno.it Il restauro dell’archistar. Nuova luce al Teatro romano. Ora ci sono due mecenati - Brescia, arriva il supporto di A2a e della Camera di Commercio: garantiranno la sostenibilità economica del progetto di Chipperfield. ilgiorno.it

