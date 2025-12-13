Il re sulla tavola delle feste | in Brianza al panettone non si rinuncia Con un occhio al portafoglio
In Brianza, il panettone resta il protagonista delle festività, ma i prezzi sono in aumento. Un'analisi delle principali catene di distribuzione italiane evidenzia variazioni significative, con costi che vanno dai 5,5 ai 17 euro per prodotti di diversa fascia. I rincari degli ultimi quattro anni si attestano mediamente al 42%, riflettendo le sfide del mercato e le scelte dei consumatori.
Monza – Caro Panettone, quanto mi costi. Analizzando i prezzi praticati dalle principali catene della grande distribuzione operanti in Italia, emerge come oggi il prezzo di un panettone o di un pandoro classico industriale, al netto di offerte e promozioni, possa variare dai circa 5,5 euro, fino ad arrivare a toccare i 17 euro per i prodotti di fascia più alta, con rincari medi del 42% in soloi quattro anni. Se poi si guarda ai panettoni gourmet di pasticceria, si arriva anche a 40-50 euro al chilo. Colpa del rincaro dei costi delle materie prime, a partire dal cacao, il cui prezzo, secondo i dati Codacons, cresce del 21% l’anno. Ilgiorno.it
