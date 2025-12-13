Il racconto in Senato di una donna ucraina violentata da russi traduttrice non trattiene le lacrime – Il video
Durante una conferenza stampa al Senato, una donna ucraina ha raccontato la sua esperienza di violenza commessa da soldati russi, lasciando trasparire le emozioni e il dolore attraverso le lacrime. Il suo racconto si inserisce nel contesto delle testimonianze sulle violenze subite dalle donne ucraine durante il conflitto, evidenziando la gravità delle atrocità commesse.
(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 Durante una conferenza stampa al Senato sulle violenze dei soldati russi sulle donne ucraine durante la guerra. Alisa Kovalenko, la regista di un documentario, vittima lei stessa di violenza, racconta la storia di una donna di Cherson. La traduttrice non riesce a trattenere le lacrime. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
